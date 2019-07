Franceses se revoltam com Neymar: 'declaração de guerra'

Neymar virou o centro de uma polêmica no futebol francês. Em meio a especulações que está de saída do atual time, o PSG, rumo a um retorno ao Barcelona, o jogador foi perguntado, em um evento na sede de seu Instituto, neste sábado (13), qual sua melhor memória em vestiários. O que ele respondeu?

"Não sei... Acho que quando ganhamos do PSG, no Barcelona. Nosso vestiário estava completamente... Todos loucos, muito contentes. Acho que foi a melhor sensação para todos", falou.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



???? pic.twitter.com/aRjDm7XzAs — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 13 de julho de 2019

A imprensa francesa não gostou nem um pouco da lembrança de Neymar. A revista France Football, inclusive, escreveu que foi uma "nova declaração de guerra no conflito contra o PSG, do qual ele parece determinado, mais do que nunca, a sair. Uma pequena frase que obviamente não vai ajudar você a se aproximar dos fãs do PSG".

"Provocação ou constrangimento simples? Em qualquer caso, Neymar, sem dúvida, deixou passar uma oportunidade para ficar calado... Os jogadores sabem controlar suas declarações nestas situações. Neymar preferiu não se esconder. Ou melhor: preferiu provocar", afirmou o Le Figaro.

O jornal comentou que o 6 a 1 citado por Neymar foi o pior momento da história do PSG - e que o brasileiro deveria saber disso.

O atacante é esperado para se reapresentar ao PSG, após uma semana de atraso. Segundo ele, o tempo foi acordado com os dirigentes. Mas o clube diz que não sabia de nada e que foi pego de surpresa com a ausência de Neymar.

O jogador também foi citado pelo Le Parisien - que escreveu que Neymar “trolou” o time com sua afirmação - e pelo L'Equipe - que se mostrou surpreso com o fato do brasileiro ter batido bola no evento em seu Instituto. "Como se nada tivesse acontecido", publicou o diário.