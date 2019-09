Freddie Mercury quebrou tudo em camarim do Rock in Rio após ser chamado de bicha

Foto: Arquivo/AFP

Freddie Mercury, icônico vocalista do Queen, não sabe falar português, mas apenas pelo tom de deboche foi capaz de entender que foi ofendido durante o Rock in Rio 1985, quando se apresentou no Brasil. Homossexual, o rockstar foi chamado de "bicha" por brasileiros no camarim do festival e se revoltou.

"Quando Freddie passou os artistas brasileiros começaram a gritar 'bicha, bicha, bicha!'. Ele perguntou o que estavam falando dele e eu disse que era um elogio. Não adiantou, ele sacou que era algo errado, entrou no camarim e quebrou tudo. Jogou tudo pro alto. Ficou indignado", revelou Amin Khader em entrevista para o blogueiro Leo Dias.

Amin trabalhou no backstage do Rock in Rio nos anos de 1985, 91 e 2001. Ele também lembrou de como foi a chegada de Freddie ao evento, cheia de pose. Além disso, o britânico também teria exigido uma garrafa de whiskey.

"Me lembro dele chegando de helicóptero. Ele perguntou quem estava nos corredores dos camarins, porque queria todo aquele espaço livre. Pediu cinco minutos para todo mundo ir embora. Fiquei maluco. Neste dia eu tinha Erasmo Carlos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Ney Matogrosso e o Queen. Cheguei no corredor e fui pedindo para ninguém ficar lá", lembra Amin.

Boas memórias

Se alguns artistas são famosos por pedidos excêntricos e exigências até certo ponto malucas, outros acabam surpreendendo positivamente. Foi o que aconteceu com o vocalista do Guns n' Roses, Axl Rose.

"Axl me pediu vinte pratos de fettuccine, para ele e banda. Só que a banda foi embora sem comer. Pensei: e agora? Entrei no camarim do Axl, ele estava lá só de sunga branca colada, tinha acabado de sair do banho, meu Deus! E aí eu expliquei a ele que tinham 20 pratos de comida e que a banda dele tinha ido embora. Ele mandou chamar toda a equipe que estava trabalhando lá, faxineiras, seguranças, tudo, e mandou a gente se sentar e comer com ele. Preparei uma mesa enorme, farta, e comemos tudo com ele, brindando, por volta das 3h da madrugada", revelou Amin.