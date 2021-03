Frota tem 15 dias para pagar R$ 94 mil à Caetano após perder processo

O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, tem 15 dias para pagar a indenização de R$ 94.457,31 ao cantor e compositor baiano Caetano Veloso, em decorrência do processo ganho pelo artista na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio.

Caso Frota não pague dentro do prazo estipulado pelo juiz Rossidélio Lopes da Fonte, ele será multado em 10% e poderá entrar para a lista dos negativados, além da possibilidade de ter seus bens penhorados. As informações são da coluna do jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Caetano entrou com ação judicial contra o parlamentar após ser chamado de "pedófilo, ladrão, estelionatário", entre outros nomes, em suas redes sociais.