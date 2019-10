FTC fará aulão de revisão para o Enem em cinco cidades baianas; veja como participar

Um dos mais esperados aulões de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está com inscrições abertas. Gratuita, a Mega Revisão ENEM FTC acontece em cinco cidades baianas: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna.

Os estudantes interessados em participar devem fazer uma inscrição pelo site http://bit.ly/MegaRevisão2019, onde também é possível consultar os professores participantes, além da programação completa do evento.

Ao se inscrever, o estudante receberá por e-mail um código de barras que servirá como uma espécie de ingresso para o evento. Para entrar nos espaços, será necessário apresentar esse documento impresso ou na tela do celular, além de documento de identificação.

Em Salvador, o evento será no dia 29 de outubro, às 17h, na unidade de ensino, que fica na Avenida Paralela. As revisões das demais cidades serão nas seguintes datas: Jequié no próximo dia 19; Itabuna no dia 23; Vitória da Conquista no dia 24; e Feira de Santana, no dia 30.

Durante a Mega Revisão, os participantes receberão dicas das principais disciplinas cobradas na prova: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Química, Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa e Redação.

“Na Mega Revisão ENEM FTC, há um projeto pedagógico por trás das aulas e o time de professores é montado com cuidado para levar aos participantes os melhores conteúdos com uma metodologia realmente eficaz”, ressalta o Mestre em Educação, professor Ricardo Carvalho, Coordenador Pedagógico das Mega Revisões FTC.

O Enem 2019 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Com o resultado da avaliação, que será divulgado em janeiro de 2020, os participantes podem pleitear uma vaga em universidade pública ou particular por meio dos programas educacionais do governo federal.

São eles: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), além de instituições portuguesas.

SERVIÇO

O quê: MEGA REVISÃO ENEM FTC

Locais: Salvador, Jequié, Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Datas: 29/09 (Salvador) | 17/09 (Petrolina), 19/09 (Jequié), 23/09 (Itabuna), 24/09 (Vitória da Conquista), 30/09 (Feira de Santana)

Horário: 13h (Jequié) e 17h (demais unidades)

Inscrições: megarevisao.ftc.br