'Fui acolhida com muito amor', diz Jéssica Senra sobre participação no JN

A apresentadora baianaJéssica Senra ainda está emocionada com a sua participação no Jornal Nacional do último sábado (7). A âncora da TV Bahia chamou atenção na web com sua desenvoltura descontraída na bancada, ao lado do acreano Ayres Rocha.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em um texto publicado nesta segunda-feira (9), ela agradeceu a contribuição de todas as pessoas que trabalham no telejornal e ressaltou a importância de se trabalhar em equipe. "Nas minhas duas participações no JN, falei da importância da união. De como cada pecinha do nosso país é importante. De como a nossa força está em quando estamos juntos. Porque é exatamente isso que penso. E que vivencio todos os dias. Vale para tudo na nossa vida. Para quem faz televisão, não há outra forma de fazer", escreveu.

Jéssica disse ainda que o sentimento é de gratidão pelos dias vividos na redação do JN. "Sou eternamente grata pela energia de cada um! Cada intenção e cada ação contaram. MUITO OBRIGADA!! E até breve, se Deus quiser", completou.

Participação

De bege e bem à vontade, a âncora do Bahia Meio Dia (BMD) comandou o maior telejornal do país ao lado do também jornalista Ayres Rocha, do Acre. Na internet, internautas celebraram que a baiana não deixou de lado o sotaque ao anunciar as notícias do 7 de setembro. O alvoroço foi tanto que a hashtag #JessicaSenraNoJN entrou nos Trending Topics, ficando entre os assuntos mais falados do Twitter.

Até o prefeito ACM Neto comentou: "Que orgulho para nós baianos assistir a jornalista Jéssica Senra representando nosso estado nas comemorações de 50 anos do #JornalNacional. Também quero parabenizar o #JornalNacional por todos esses anos com o compromisso com a informação e produção de várias reportagens que contam a história do Brasil e do mundo. Que o JN siga levando notícia para os brasileiros por muitos e muitos anos".

Quem também vibrou com a baiana na bancada foi o escritor e colunista Chico Barney. "Jessica Senra deveria assumir algum programa em rede nacional", tweetou.

Um dos momentos em que a baianidade dela veio à tona foi quando ela comemorou o triunfo do Bahia: "Meu Bahêa", destacou a jornalista. Antes, ela levantou para perguntar sobre a previsão do tempo ao jornalista Tiago Scheuer: "Oi, Tiago, como é que fica minha Bahia amanhã?", questionou Jéssica.