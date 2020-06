'Fui ingênua', diz influencer que devolveu filho adotivo autista

Um mês depois de revelar que entregou o filho adotivo para outra família, a youtuber Myka Stauffer se pronunciou pela primeira vez. Huxley, de 4 anos, foi adotado na China em 2017 e pouco depois recebeu um diagnóstico de autismo. Myka e o marido James foram criticados por não ficarem com a criança após tanto tempo da adoção.

Na quarta, Myka fez um longo post no Instagram. "Essa decisão partiu o coração de muitas pessoas e sinto muito por decepcionar tantas mulheres que se espelhavam em mim como mãe", escreveu. "Sinto muito pela confusão e pela dor que causei e sinto muito por não poder contar mais da minha história desde o início", completou.

(Foto: Reprodução/Today Show)

Ela afirmou que foi "ingênua, tola e arrogante" em relação ao processo de adoção, não sendo seletiva e nem "totalmente preparada". Ela tem quatro filhos biológicos com o marido.

"Não posso dizer que gostaria que isso nunca tivesse acontecido, porque ainda estou muito feliz que Huxley esteja aqui (nos Estados Unidos) e recebendo toda a ajuda de que precisa", diz. "Eu também sei que, embora ele esteja mais feliz em sua nova casa, ele ainda sofreu um trauma, eu sinto muito, nenhum adotado merece mais trauma".

A blogueira pediu descupas pela atitude e diz desejar que estivesse mais preparada. Também rebateu críticas de que a adoção foi por motivos de publicidade. "Embora recebamos uma pequena parte do dinheiro de vídeos com Huxley e sua jornada, cada centavo e muito mais voltaram aos seus cuidados", disse ela. "Obter o atendimento e os serviços de que ele precisava era muito caro e garantimos que ele recebesse todos os serviços e recursos que pudéssemos encontrar".

Myka finalizou afirmando que a família não é alvo de nenhuma investigação. "Adoramos Huxley e sabemos que essa foi a decisão certa para ele e seu futuro".

"Problemas maiores"

O caso foi revelado em maio, depois que Myka foi questionada por seguidores porque o filho não aparecia mais nas imagens da família. Ao lado do marido,ela, que é dona de um canal com 716 mil seguidores no YouTube, aparece em meio à lágrimas na gravação explicando que a criança tinha “demandas especiais” que eles não sabiam.

"Com as adoções internacionais, há incógnitas e coisas que não são transparentes nos arquivos e, uma vez que Huxley chegou em casa, havia muito mais necessidades especiais das quais não tínhamos conhecimento e que não foram informadas", disse James, marido de Myka.

"Me sinto um fracasso como mãe? 500%. Então, quando você recebe comentários insidiosos e ofensivos, isso só piora as coisas. Não é sobre mim, é apenas essa jornada, os últimos dois meses foram a coisa mais difícil que eu jamais imaginei optar por fazer, porque, finalmente, depois de derramar nossas entranhas e nosso coração nesse garotinho", disse Myka.

(Foto: Reprodução)

No vídeo eles alegam que fizeram isso porque os problemas de saúde do menino eram maiores do que eles imaginavam. “Quando o Huxley chegou em casa havia muito mais necessidades especiais que não sabíamos. Nos últimos anos ele esteve em uma série de terapias e nós tentamos ajudá-lo como pudemos. Nós nunca quisemos ficar nessa posição, nós tentamos ajudá-lo o máximo possível, nós o amamos de verdade”, disse James no vídeo.

O casal disse que não revelaria exatamente o que aconteceu com Huxley para proteger sua privacidade, pois não queria impactar o futuro da criança de quatro anos. Myka explicou que Huxley estava agora com uma 'nova família eterna', que ela disse ser a combinação 'perfeita' para ele.

Myka e o marido são pais de quatro crianças biológicas: Kova, Jaka, Radley e Onyx. Após enviar o filho adotado para um nova casa, ela alterou o status de sua conta no Twitter para: “Me siga e acompanhe a minha vida com os meus quatro filhos”. As ações foram alvo de ataques nas redes sociais e pedidos de seguidores para que os patrocinadores deixem de apoiá-la.

"Estou deprimida com essa história, principalmente com ela se fazendo de vítima", afirmou uma pessoa no Twitter. "Ela só tratou do assunto porque está correndo o risco de perder seus financiadores", acusou outra. "Ela realmente devolveu o filho porque ele não atendia às expectativas dela? Repulsiva. Sinto pena dessa criança", escreveu uma terceira. "Imagine adotar uma criança na China, um órfão com necessidades especiais, e alguns anos depois enviá-lo para outra família", criticou mais uma.