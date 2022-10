'Fui, sim!', diz Bolsonaro sobre visita à loja maçônica

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, nesta quarta-feira (5), que esteve em uma loja maçônica, após vídeos circularem pelas redes sociais. A confirmação aconteceu durante uma live e, segundo ele, foi ao local após o convite de um amigo.

"O pessoal está me criticando porque fui em loja maçom em 2017. Fui, sim! Fui em loja maçom, acho que a única vez. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia, e um colega falou ‘vamos lá’ e eu fui lá na loja, acho que aqui em Brasília. Fui muito bem recebido. E eu sou presidente de todos e ponto final”, disse durante a transmissão ao vivo.

Nesta semana, um vídeo do candidato a reeleição circulou nas redes sociais e apoiadores chegaram a dizer que se tratava de uma montagem para prejudicar a campanha de Bolsonaro. Nas imagens é possível ver símbolos da maçonaria na parede. O trecho foi editado de um vídeo maior, originalmente publicado em 2017. Ao longo do discurso, Bolsonaro diz que não é "candidato a nada", diz que é necessário "fugir da política tradicional" e faz um alerta para o que classifica como "perigo ideológico".

Por conta da divulgação, alguns eleitores evangélicos de Bolsonaro afirmaram nas redes sociais que estavam decepcionados. “Fui de novo? Não fui. Agora, sou presidente de todos. Isso agora a esquerda faz um estardalhaço. O que tenho contra maçom? Tenho nada. Se tiver alguma coisa, a gente vê como proceder. Quero apoio de todos aqui do Brasil”, disse. Ainda na live, ele reafirmou a sua religião. "Eu respeito todos os brasileiros, todos os seres humanos. Sou cristão", completou.

O que é a maçonaria e como funciona?

A maçonaria é "uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista", conforme definição do Grande Oriente do Brasil (GOB), maior Obediência Maçônica latina.

No site do grupo, eles informam que seus princípios são "a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações; a igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir a religião, a raça ou nacionalidade; a fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo criador e, portanto, humanos e como consequência, a fraternidade entre todas as nações".

Nesse contexto, o objetivo dos maçons seria " a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes".

Embora criticada por muitos religiosos, a maçonaria se classifica como uma instituição religiosa, pois "reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito ao qual se dá, o nome de Grande Arquiteto do Universo, porque é uma entidade espiritualista em contra posição ao predomínio do materialismo".

O grupo deixa claro, contudo, que não é uma religião, mas "uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si".

Embora essa ideia seja amplamente compartilhada, a maçonaria também destaca que nenhum maçom é obrigado a deixar a sua religião ao entrar para a instituição.