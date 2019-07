Funceb abre mais de 800 vagas nos Cursos Livres de Dança

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBA) abriu o calendário do segundo semestre deste ano com a abertura de 815 vagas em 43 modalidades dos Cursos Livres 2019.

As inscrições de novos alunos e renovação da matrícula acontecem de 8 a 12 de julho, das 17h às 20h, presencialmente na Escola de Dança da Funceb, localizada na Rua da Oração, nº 1, Pelourinho. A mensalidade varia de R$ 20 a R$ 70.

As aulas são voltadas para o público em geral, com ou sem experiência em dança, com exceção dos cursos avançados e intermediários.

O início das aulas também ocorre nesta segunda, e ocorrem uma vez na semana, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30, ou aos sábados das 10h às 12h, na sede da escola.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos e precisam apresentar o documento de identidade no momento da matrícula.

Bolsas integrais

Para este segundo semestre, serão disponibilizadas 150 bolsas integrais nos Cursos Livres. Funcionários da Secult/Funceb terão 30 bolsas disponíveis em qualquer modalidade.

Já os alunos vinculados ao Curso Preparatório e ao Curso Profissional serão contemplados com 45 bolsas. Para o público em geral, foram disponibilizadas 75 bolsas, preenchidas nesta segunda.

Serviço

Cursos Livres – 815 vagas

Inscrições: 8 a 12 de julho, das 17h às 20h

Aulas: uma vez na semana, de segunda a sexta-feira (18h30 às 20h30), e sábado (10h às 12h)

Valor: R$ 20,00 a 70,00