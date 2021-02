Funcionamento de bares e restaurantes continua restrito no Rio Vermelho e Itapuã

O decreto que limita a venda de bebidas nos bairros do Rio Vermelho e Itapuã foi prorrogado até o dia 23 deste mês. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (8).

De acordo com decreto n° 33.456/2021, restaurantes e bares estão autorizados a funcionar às sextas, sábados e domingos no horário previsto no protocolo do segmento. Está proibida a comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos, às sextas, sábados e domingos, das 17h às 7h do dia seguinte.

Além disso, restaurantes e bares estão proibidos de comercializar e entregar alimentos e bebidas para pessoas que estejam em pé, tanto nas áreas internas, quanto externas. Há, ainda, obrigatoriedade da delimitação, com barreiras físicas, das áreas externas dos restaurantes e bares.

"Também estamos prorrogando o decreto 33.456, porque tem dado certo essa estrategia, conseguimos controlar as aglomerações nos bairros do rio vermelho e Itapuã. Então todos os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar normalmente seguindo os protocolos", disse Bruno Reis.

Call center

Também continua a redução de 30% dos funcionários dos call centres, e a proibição de emissão de sonora em logradouros públicos e estabelecimentos particulares. O Mercado Municipal da Liberdade também vai permanecer fechado.

"E sse mercado basicamente de alimentação de bares e restaurantes, é difícil controlar o distanciamento social e cumprir os protocolos", explicou o prefeito.

O horário especial de 7h às 9h para atendimento exclusivo de idosos em mercados e supermercados, para pessoas com diagnóstico de câncer e uso de imunossupressores.