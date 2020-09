Funcionária de mercado leva soco de cliente que se nega a usar máscara

Um funcinário do mercado foi até um cliente que estava sem máscara para dizer que ele não poderia entrar sem a proteção facial.

O rapaz e um grupo que estava com ele começaram a discutir. No meio da confusão, houve a agressão. Eles chegam a sair e voltar com mais pessoas. A cena foi capturada pelas câmeras de segurança do mercado.

A confusão segue até que os funcionários conseguem fechar o portão. Eles afastam o grupo usando um extintor e uma mangueira de incêndio.

O dono do mercado disse que os funcionários foram ameaçados. "Dois colaboradores estão afastados por conta das agressões e temos outros que não vieram trabalhar no domingo e na segunda pelo medo das ameaças sofridas. Tem funcionário que pediu para ser demitido", disse Luiz Claudio Zaia ao G1.

Dois homens de 36 e 41 anos e uma mulher de 31 chegaram a ser detidos, foram levados até o plantão policial e liberados após serem ouvidos.

Desde 6 de maio, o uso de máscaras no comércio e no transporte público é obrigatório em Sorocaba. As empresas que não cumprirem esse decreto podem ter que pagar multa ou até ter a licença de funcionaento suspensa.