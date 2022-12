Funcionária de supermercado urina nas calças após ser impedida de ir ao banheiro

Uma funcionária de um supermercado do Rio de Janeiro urinou nas calças porque não recebeu uma rendição para ser substituída por outro trabalhador e conseguir ir ao banheiro. O caso é investigado pelo Sindicato dos Comerciários.

O caso foi filmado e aconteceu na unidade do Assaí Atacadista na Zona Norte do Rio. A funcionária é uma idosa de 69 anos e pediu que uma cliente filmasse a cena.

"O que que aconteceu? Que o xixi saiu todinho. Estou desde às 9h pedindo para ir o banheiro. Me 'mijei' todinha, pode olhar. Filma aqui. Pode filmar aqui o chão, para ver", conta ela a um outro funcionário do mercado no vídeo.

A caixa ainda disse que era uma situação humilhante. Ela alega que só se urinou depois de pedir várias vezes que fosse "rendida".

"'Ah, tem que aguardar'. Aí, pronto. Lá estou eu, já são 9h30, 20 pras 10h. Eu chamo mais uma vez, veio mais um outro fiscal e fala a mesma coisa: "tem que aguardar". Lá fiquei eu. Quando foi 10h, não teve mais como segurar. Eu simplesmente me urinei todinha no caixa. Passando a compra do cliente", relatou a senhora.

"É uma humilhação. A pessoa não ter o direito de fazer uma necessidade básica do corpo? Eu adoro o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. Mas o que tá acontecendo lá é que tá tendo uma pressão muito grande e a gente não tá conseguindo paz no trabalho", lamentou ela.