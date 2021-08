Funcionário de franqueada dos Correios é preso em Itapuã por desvio de encomendas 

O funcionário de uma empresa franqueada a uma agência dos Correios foi preso no bairro de Itapuã, na capital baiana, após ser flagrado desviando um aparelho de TV, que deveria ser entregue no endereço do comprador do produto. A prisão ocorreu na última sexta-feira (30) depois da realização de ações investigativas de policiais da Coordenação de Narcóticos, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), com o apoio do Setor de Inteligência dos Correios.

De acordo com o delegado da Narcóticos Adriano Moreira, o investigado fraudava a etiqueta de entrega das encomendas. “Ele adulterava os dados dos destinatários dos produtos, colando uma etiqueta falsa por cima da original, dessa forma, direcionando a entrega para conhecidos dele”, detalhou o delegado.

Com o funcionário da franqueada foram apreendidos mais outros televisores, entre eles, um de 55 polegadas, além de um relógio, um smartphone Iphone 12 e um forno micro-ondas. Ele foi autuado por furto qualificado mediante fraude e está à disposição do Poder Judiciário.