Funcionário do MPF faz manobra perigosa e mata duas pessoas na BA-210

Uma caminhonete, que pertence ao Ministério Público Federal (MPF), ficou destruída após o motorista fazer uma manobra perigosa conhecida como "cavalo de pau" no trecho da BA-210, que fica em Paulo Afonso, norte da Bahia.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (19) e o veículo foi encontrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que informou que o condutor, funcionário do MPF, foi localizado com sinais de embriaguez.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

No acidente, ele atingiu um carro, uma moto e uma bicicleta, causando a morte do motociclista de 26 anos, que trabalhava como mototaxista. Além dele, o ciclista sofreu um impacto forte com a batida. Ele chegou a ser levado para um hospital próximo ao local do acidente, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o G1, o Ministério Público Federal alegou que o caso está sendo investigado pela polícia e por uma apuração interna para, em breve, tomar medidas cabíveis.