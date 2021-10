Funcionário do Subway é demitido após colocar fatias de frios no vaso sanitário

Um funcionário do Subway, rede de fast-food especializada em sanduíches, foi demitido após filmar alimentos jogados no chão e colocar um conjunto de fatias de frios em um assento de vaso sanitário do restaurante. Jumanne Clary, identificado como o responsável, alegou que as filmagens seriam parte de uma "ação viral" que mostraria "cenas caóticas".

As cenas foram divulgadas em um perfil do Instagram e mostrariam "como é ser funcionário do Subway", de acordo com reportagem no site da "Newsweek". A conta foi desativada.

O autor das imagens também confessa ter furtado garrafas de bebida isotônica da filial.

Jumanne, que seria morador de Providence, nos Estados Unidos, disse ao jornal "Daily Mail" que cria "vídeos polêmicos para poder potencialmente monetizar no YouTube e outras redes sociais". Ele estava trabalhando na lanchonete havia apenas um mês. Em vídeo postado no YouTube, ele se desculpou e esclareceu que não serviu a cliente os frios e os pães deixados no chão e no assento sanitário.

Em um comunicado à "Newsweek", um porta-voz do Subway confirmou que o homem era de fato um funcionário da empresa.

"A Subway e nossa rede de franqueados levam a saúde e a segurança alimentar muito a sério e não toleram qualquer comportamento que viole nossas políticas rígidas nessas áreas", disse.