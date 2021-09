Funcionário é encontrado preso em elevador de supermercado após sumir por dois dias

Desaparecido há dois dias, um funcionário da rede de supermercados Carrefour foi encontrado preso no elevador de cargas da unidade, em Santos, no litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27). Ele havia sumido após o fim do expediente de sábado (25) e ficou cerca de 36 horas sem comida ou água até ser libertado.



De acordo com informações do G1, a unidade funcionou no domingo (26), mas ele só foi achado na segunda, no início do expediente da manhã.



Preocupada com a falta de notícias, a família do rapaz chegou a realizar uma publicação nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-lo. Nenhum boletim foi registrado, pois a família foi orientada a esperar 24 horas.

Em nota, o Carrefour disse que o funcionário passa bem e já está em casa. Ele foi atendido no hospital da cidade e passou por alguns exames."Estamos junto aos familiares para prestar todo o suporte necessário, incluindo apoio psicológico. Ficamos consternados com o ocorrido e estamos apurando o fato internamente", informou o supermercado.Investigações são conduzidas pela empresa que apura o porquê do funcionário supostamente não ter pedido ajuda e o que causou o defeito no elevador de carga.