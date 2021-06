Funcionário é preso por furtar eletrodomésticos de loja onde trabalhava

Um funcionário de uma loja de Santo Antônio de Jesus foi preso na segunda-feira (7) acusado de furtar eletrodomésticos do local em que trabalhava. Outro homem envolvido no esquema também foi preso pelos poiciais da 1ª Delegacia de Santo Antônio de Jesus.

Segundo a polícia, o funcionário, que tem 32 anos, usava a confiança que tinha por trabalhar no local e há mais de dois meses estava desviando objetos da loja e repassando ao comparsa, de 34, que os revendia pela internet.

No esquema, já tinham sido furtados máquinas de lavar, fogões, batedeiras e liquidificadores, entre outros eletrodomésticos. Um fogão e uma lavadora eram repassados por R$ 100 pelo funcionário ao comparsa.

O crime acontecia no horário de almoço, quando o comparsa ia até a loja para fazer o carregamento ilegal, com ajuda do empregado. Só em fogões e máquinas de lavar, 18 produtos foram levados.

Os objetos que foram recuperados foram devolvidos à loja. Os dois presos ficam à disposição da Justiça.