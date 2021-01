Funcionários do Vitória seguirão com salário reduzido em 2021

Os funcionários do Vitória seguirão com salários reduzidos em 2021, mesmo a Medida Provisória 936 não tendo sido prorrogada pelo governo federal. A MP entrou em vigor no início de abril e teve fim em 31 de dezembro de 2020, data em que também foi encerrado o decreto de calamidade pública do país. Ela autorizava as empresas a fazerem acordos direto por tempo determinado com o empregado, sem o sindicato, com o objetivo de diminuir a jornada e o salário ou então suspender o contrato de trabalho.

Nesta terça-feira (12), os funcionários do Vitória foram surpreendidos com o comunicado de que os salários do clube seguirão reduzidos este ano. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Pedro Sento Sé em uma rede social e confirmada pela reportagem do CORREIO, que teve acesso ao documento enviado esta manhã pela gerência de recursos humanos do clube aos colaboradores.

"Num esforço árduo de superar todas as dificuldades, e com base nos arts. 468, 501 e 503 da CLT, faz-se necessário um ajuste na situação de cada colaborador, de acordo com o termo de ciência em anexo, o qual, em resumo, estabelece o turnão de 6 (seis) horas, devendo cada líder do setor apresentar relatório circunstanciado com o enquadramento de cada colaborador sob sua liderança à situação, devendo permanecer em home-office todos aqueles que suas respectivas funções permitam, dentro do quadro de jornada mencionado", diz um trecho do comunicado.

O texto especifica o percentual máximo de redução. "De igual sorte, haverá redução de no máximo de 25% (vinte e cinco por cento) dos salários, observados o piso salário de R$ 1.500,00 e as exceções constantes do termo em anexo". A diretoria financeira deu prazo até o dia 15 para os trabalhadores assinarem o acordo.

Um funcionário do clube que não quis gravar entrevista e pediu para não ser identificado relatou que o sentimento da maioria dos empregados foi de indignação com a decisão tomada pelo clube. Ele também confirmou que os salários de novembro e dezembro estão atrasados, bem como o pagamento de 13º e férias. Segundo ele, a carga horária reduzida é respeitada.