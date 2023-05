Fundada na Bahia, Le Biscuit conclui fusão com a Casa & Vídeo

A Lojas Le Biscuit, fundada em Feira de Santana há mais de 50 anos e consolidada como uma das maiores redes varejistas do estado, concluiu o processo de fusão com o grupo Casa & Vídeo, conforme fato relevante divulgado no último sábado (29).

Juntas, as duas redes possuem quase 400 lojas espalhadas por 15 estados, atendendo em sua maioria clientes das classes B e C, e com faturamento de vendas em torno de R$ 2,7 bilhões nos últimos 12 meses.

A conclusão da operação foi possível depois de reunião, na última sexta-feira(28), entre os acionistas, que aprovaram a incorporação das ações da Casa & Vídeo pela baiana Le Biscuit. Agora, a Casa & Vídeo passa a deter 74,97% da companhia, enquanto o restante fica com os atuais acionistas da Le Biscuit.

A Casa & Vídeo tem forte atuação na Região Sudeste, enquanto a Le Biscuit opera no Nordeste. Com a fusão, nasce o Grupo Empresarial CVLB – iniciais das duas primeiras letras de cada varejista. A nova companhia contará com cerca de 5 mil funcionários.

“Queremos ser maiores e melhores. A fusão das companhias proporcionará ganhos de escala, aumento de eficiência e maior capacidade de investimento. Com o cliente no centro das nossas decisões, esses ganhos nos possibilitarão crescer e encantar ainda mais o consumidor”, diz Ivo Benderoth, CEO da CVLB.

