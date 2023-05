Fundador do Grupo Mignon, empresário Evaldo Martins morre aos 68 anos

Morreu na madrugada deste domingo (7), aos 68 anos, o empresário e pecuarista Evaldo Martins, vítima de um infarto em seu apartamento, no Morro Ipiranga, em Salvador.

O velório começou às 10h de deste domingo, no cemitério Jardim da Saudade, também em Salvador, e o sepultamento será na segunda-feira (8) no mesmo local e horário.

Evaldo Martins com a esposa Ana Lúcia Martins (Foto: Reprodução/Alô Alô Bahia)

Ele era irmão do prefeito de Colbert Martins Filho, prefeito de Feira de Santana, cidade que fica a cerca de 100 km de Salvador.

"O dia hoje amanheceu triste, com o falecimento do meu irmão Evaldo. Ele que sempre esteve ao meu lado. Faltam palavras para esse momento de muita dor e tristeza. Deixo aqui o meu eterno carinho e reconhecimento para esse grande homem, grande ser humano! Descanse em paz, meu irmão, muito obrigada por tudo", diz um trecho da postagem de Colbert em sua página oficial no Instagram.

Militante do MDB (no passado, PMDB), Evaldo foi secretário da Fazenda de Feira de Santana na gestão do pai, o ex-prefeito Colbert Martins, entre 1989 e 1992, e exercia forte influência no agronegócio baiano.

Evaldo Martins deixa esposa Ana Lúcia Martins; os filhos Colbert Neto, Coriolano Carvalho Martins e as gêmeas Bruna e Manuela Carvalho Martins, além de três netos. A família comanda o Grupo Mignon, que suspendeu as atividades neste domingo (07) em razão do luto.

Trajetória Evaldo Martins

Evaldo Gomes Martins, nasceu em 4 de agosto de 1954, em Feira de Santana, filho de Colbert Martins da Silva e Elizabeth Gomes Martins. Casado com Ana Lúcia Carvalho Martins, com quem teve 4 filhos Colbert, Coriolano, Bruna e Manuela.

Frequentou o ensino médio até o segundo ano na cidade de Feira de Santana e migrou para Salvador para fazer o terceiro ano científico. Entrou na Universidade Católica do Salvador onde se tornou Bacharel em Economia no ano de 1975.

Foi aprovado no concurso do então Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia – Desenbanco - onde iniciou como estagiário de economia e fez carreira durante quase 20 anos, quando chegou ao cargo de Diretor de Operações.

Nesse período foi convidado pelo então prefeito do município de Salvador, Mario de Melo Kertész, para criar a Secretaria de Terra e Habitação onde permaneceu por cerca de dois anos.

Após o pleito eleitoral para a Prefeitura de Feira de Santana onde Colbert Martins da Silva foi eleito, Evaldo foi convocado para ser o Secretário de Finanças do município.

Em 1980 fundou, junto com sua esposa, o grupo Mignon que com o passar dos anos evoluiu de um açougue e minimercado até se tornar hoje um dos maiores restaurantes e referência gastronômica na cidade de Salvador.

Na segunda metade dos anos 2000 fundou a KYC, empresa do ramo frigorífico que atua desde a área industrial/produção, onde atende todas as regiões do estado da Bahia, até a rede de lojas presente em Salvador e na região Metropolitana. Contando com mais de 200 colaboradores.



Luto oficial

O prefeito Colbert Martins Filho decretou luto oficial por três dias no âmbito do Município de Feira de Santana, em razão da morte se seu irmão, o ex-secretário da Fazenda, economista, empresário e pecuarista Evaldo Gomes Martins.

Leia mais no Alô Alô Bahia.