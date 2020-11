Fundo emergencial de Amsterdam escolhe ateliê baiano para restauro de documentos patrimoniais da Bahia

O projeto “Salvaguarda de manuscritos históricos - patrimônio documental da história da cidade do Salvador” do ateliê de conservação e restauração em papel, Memória & Arte, foi selecionado em uma chamada internacional da Prince Claus Fund, de Amsterdam, na Holanda, juntamente com a International Alliance for the Protection

of Heritage in Conflit Areas (ALIPH), por meio da Cultural Emergency Response (CER), no contexto do COVID-19 Relief Fund.

Este é um fundo emergencial para subvenção a instituições que atuam em cultura no mundo, de importância reconhecida por sua atuação na salvaguarda de patrimônio documental histórico, que é a área de atuação do Memória & Arte.

Os documentos a serem restaurados foram previamente selecionados pelo Memória & Arte. Serão inventariados ao total 10 manuscritos, em um total de 112 fólios; que serão restaurados, transcritos e digitalizados.

O projeto, que iniciou em outubro e finaliza em 12 meses, tem grande importância tanto para a visibilidade mundial que a instituição baiana ganha, como também para a manutenção e resgate da história da Bahia.

"O auxílio financeiro veio através de um projeto de restauração documental, e isto significa que mais manuscritos serão salvos da destruição em que a maioria se encontra. Além disso, são documentos patrimoniais, portanto mais uma lacuna da História será revelada ou desvendada", afirma Vanilda Salignac, professora, Doutora e responsável técnica pelo Memória & Arte.

O resultado desta restauração e todo o acervo documental tratado pelo Memória & Arte fica disponível no site, à disposição de qualquer pesquisador ou interessados em variados assuntos da história da Bahia do século 17 ao 19, pois a instituição restaura manuscritos de distintas instituições seculares. Quem tiver interesse, também pode acompanhar todo o processo através dos perfis nas mídias sociais da empresa, como o Instagram (@memoriaearte) e a página no Facebook, a partir de seu início de execução.