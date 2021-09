Funkeiro MC Paulin é levado algemado à delegacia após participar festa em alto mar

O funkeiro MC Paulin da Capital, de 23 anos, foi levado algemado à delegacia de Guarujá, no litoral de São Paulo, durante uma operação para impedir uma escuna conhecida como 'Revoada no Mar’. De acordo com o G1, o cantor foi liberado nesta quarta-feira (22) após prestar depoimento.

O evento ilegal foi divulgado pelas redes sociais e estava previsto para acontecer no Canto do Tortuga, na Enseada. No entanto, as autoridades paulistas conseguiram chegar antes e impedir a realização da festa que prometia a presença de DJs e artistas.

O caso teve repercussão por meio das redes sociais e fãs chegaram a criticar o fato do MC ter sido levado algemado à delegacia. "Preconceito com o funk ainda é grande, infelizmente", comentou o fã. "Se fosse um playboy eles nem paravam", comentou outro fã.

Conforme explica a polícia, ele havia sido abordado por membros da Marinha do Brasil que realizavam operação no local em conjunto com a força-tarefa da Prefeitura de Guarujá, com vistas a não permitir esse tipo de evento no local, em função de diversas reclamações sobre som alto, embriaguez e uso de drogas nas embarcações ali reunidas.