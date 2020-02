Furdunço: bloco de jornalistas terá esquente com feijoada e arrecadação de donativos

O bloco Filhos da Pauta News realiza no próximo domingo (15), a partir das 11h, um esquente para o Furdunço com direito a grupo musical e feijoada no Hostel Che Lagarto, na Barra.

O grupo, que nasceu para homenagear jornalistas e profissionais dos veículos, assessorias e demais segmentos de comunicação que trabalham todos os anos na cobertura do Carnaval, também tem seu lado social. Esse ano, a organização propõe que os participantes doem 1kg de alimento não perecível - todo o material arrecadado será entregue ao Lar Perolas de Cristo, uma casa de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. Na retirada das camisas, o participante que fizer a doação vai ganhar um brinde.

O Filhos da Pauta News conta ainda com o serviço de buffet livre de feijoada, open bar de cerveja, degustação de cachaça, customização de abadá, espaço para make e penteado, massoterapia, além de um concurso de fantasia com premiação para as melhores produções e sorteio de brindes.

Esse ano, os padrinhos da festa são Dina Rachid, jornalista gastronômica e apresentadora do Excelsior Gourmet, programa da rádio Excelsior FM, e Osmar Marrom, repórter/colunista do CORREIO e TV Bahia. A atração musical da vez será a banda Clap Bum.

Dina Rachid e Osmar Marrom Martins, padrinhos da edição 2020 (Foto: Divulgação)

Este ano, o evento tem patrocínio da Itaipava, Sindsefaz, Sinjorba e conta com a parceria das seguintes marcas: TV Aratu/ SBT, Drogaria São Paulo, Retec - Tecnologia em Resíduos, Boteco do Tomé, Quitanda do Baianinho, Cachaça Iberaba, Posto Independência, Obelisco Brindes, Aida Propaganda & Publicidade, Atlas Turismo LTDA e Óticas Passaredo.

Serviço

O quê: Filhos da Pauta News 2020

Quando: 16 de fevereiro – Furdunço

Horário: a partir das 11h

Onde: Hostel Morro do Cristo, Avenida Oceânica, 84-Barra (antigo Che Lagarto Hostel)

Mais informações: Instagram @fdpnews.