Furtos, roubos e lesões reduzem no terceiro dia de Carnaval, diz SSP

O sábado de Carnaval (22) teve 16 casos registrados de lesões corporais, informou neste domingo (23) a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). É um caso a menos do que o registrado no mesmo dia do Carnaval do ano passado. Segundo a SSP-BA, também houve queda no número de furtos - 20,1% a menos, com 172 ocorrências esse ano, contra 219 no ano passado.

Os roubos, por sua vez, apresentaram diminuição de 4,5 %. Foram 21 casos este ano, contra 20 no ano de 2019. Cerca de 2,5 milhões de pessoas foram contabilizadas passando pelos Portais de Abordagem, no terceiro dia de festa.

"Tivemos um bom sábado de Carnaval, refletido nos números de ocorrências. Importante também destacar a quantidade de pessoas nos circuitos. No primeiro dia, nossa ferramenta tecnológica empregada nos portais contabilizou 500 mil pessoas. Na sexta foram 1,3 milhão e ontem 2,5 milhões de baianos e turistas. Para a quantidade de ocorrências, consideramos muito boa a atuação das polícias e dos bombeiros", ressaltou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.