Futebol italiano: seguranças terão câmeras antirracismo no colete

O Campeonato Italiano estreará uma nova ferramenta para ajudar no combate ao racismo. Neste fim de semana, no duelo entre Hellas Verona e Juventus, seguranças presentes no estádio Marcantonio Bentegodi vestirão coletes com pequenas câmeras. O jogo, válido pela 23ª rodada do Italiano, será neste sábado (8), às 16h45.

A ideia da novidade é que as máquinas ajudem na identificação - e, posteriormente, punição - aos torcedores que forem flagrados cometendo atos preconceituosos.

Com 81,5 milímetros de comprimento, 54,5 milímetros de largura e capacidade de 64 gigabytes, a câmera ficará na região do peito do segurança. Ainda não se sabe quantos coletes com a tecnologia estarão disponíveis no confronto, nem quais setores do estádio estes seguranças estarão.

A ferramenta, aliás, já foi testada na partida do Verona com o Lecce, pela 21ª rodada do Italiano - na vitória do time da casa por 3x0, no dia 26 de janeiro -, mas, agora, será implementada oficialmente.

Em novembro do ano passado, o atacante Mario Balotelli sofreu ofensas racistas por parte da torcida do Verona e ameaçou sair de campo. O clube chegou a pegar uma punição para jogar de portões fechados, mas a federação de futebol da Itália suspendeu.