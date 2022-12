G10 Favela toca sino da Bolsa de Valores e leva R$ 1 milhão

O G10 Favela, que reúne iniciativas de negócios das favelas, tocou o sino da Bolsa de Valores B3 em um evento nessa terça-feira (6). O toque da campainha marca a oferta inicial de ações de uma empresa, mas, nesse caso, o som oficializou uma doação de R$ 1 milhão para a campanha de combate à fome do grupo.

"Estamos aqui para mostrar novos caminhos aos empreendedores, dizer que podemos estar aqui e em todos os lugares, que a bolsa de valores é do Brasil e é nossa", declarou Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas.

Juca Andrade, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, afirmou que o momento celebra aproximação com os empreendedores da periferia.

Antes de tocar a campainha da B3, representantes do G10 Favelas visitaram o Museu da Bolsa do Brasil, assistiram a uma palestra da B3 Educação e participaram de um café da manhã de relacionamento. O evento também contou com a presença de empresários convidados.