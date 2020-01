Gabaritos trocados resultaram em notas erradas no Enem, diz Inep

Uma inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 acabou surpreendendo os candidatos que tiveram notas abaixo do esperado, após a divulgação dos resultados nesta sexta-feira (17). Em um vídeo publicado no Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que tudo vai ser resolvido até a próxima segunda (20).

"Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas. O número é muito baixo. Até segunda-feira, dia 20, tudo será resolvido. Pedimos desculpas aos participantes do exame pelo transtorno", escreveu o ministro na rede social.

Segundo Weintraub, houve uma troca dos gabaritos na hora do fechamento dos envelopes da segunda prova. "A equipe do Inep virou a noite, e encontramos algumas inconsistências da segunda prova do Enem do ano passado. Foi em um grupo muito pequeno de pessoas teve o gabarito trocado quando os envelopes foram fechados. Estamos falando de 0,1% das milhões de pessoas que fizeram as provas. É um número baixo, mas individualmente não podemos ter injustiças", disse o ministro.

No mesmo vídeo, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, informa que os candidatos que desejarem uma reavaliação da nota, podem enviar o nome e o cpf para o endereço: enem2019@inep.gov.br. Os técnicos do instituto vão avaliar as solicitações.