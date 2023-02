Gabi Prado posta vídeo 'sarrando' com cordeira e causa polêmica

Gabi Prado, ex-participante do reality show De Férias com o Ex, causou polêmica na noite de sábado (18), no Carnaval de Salvador. A influenciadora ‘sarrou’ em uma cordeira enquanto curtia o bloco comandado por Major Lazer, Àttooxxá e Tropkillaz, no circuito Dodô (Barra/Ondina).

O vídeo do momento foi publicado pela própria Gabi, nos Stories do Instagram. Nas imagens, ela aparece grudada na mulher, e colocando a mão dela em sua cintura. “Miga minha”, escreveu.

????POLÊMICA: Gabi Prado, ex participante do ‘De Férias com o Ex’, sarra a bunda em cordeira no carnaval de Salvador.

pic.twitter.com/6bkUVdno8B — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2023

A cena causou polêmica nas redes sociais, e dividiu opiniões nas web. No Twitter, algumas pessoas reclamaram da postura da influenciadora.

"Acho uma audácia de algumas pessoas acharem que são superiores a outras: lhe dá o aval de tocar no corpo de quem quiser, independente se a outra pessoa deu permissão. No caso em tela, é um claro assédio e constrangimento. O que esperar de subcelebridade", afirmou um usuário.

"Achei sem noção. A mulher ficou desconfortável", comentou outra.

Ao site UOL, Gabi se defendeu. Ela falou que as cordeiras desabafaram sobre o assédio e a dificuldade vivida no trabalho, e contaram receber R$ 60 por dia de trabalho. A influenciadora também falou que as trabalhadoras estavam curtindo o ambiente, e destacou que a diversão do Carnaval depende das pessoas que trabalham nele.

"A gente vem por causa do Bell Marques, Asa de Águia, Ivete Sangalo, mas existem pessoas que trabalham aqui, são cordeiros, que vendem bebidas, estão ali 24 horas para tornar o Carnaval especial. E a gente sai daqui feliz por conta dessas pessoas que trabalham pela gente", falou.