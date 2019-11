Gabigol traiu irmã de Neymar com Aline Riscado, diz colunista

Namorado da irmã de Neymar Jr., o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, teria traído Rafaella Santos com a modelo Aline Riscado, de acordo com informações do colunista Leo Dias, do portal Uol.

Tudo teria ocorrido após os títulos conquistados pelo Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, no final de semana. Durante a comemoração, o atacante rubro-negro deu uma festa particular, na qual teria ficado com 'Verão'.

O colunista cita boatos que correm nas redes sociais, e que dão conta de que torcedores e pessoas que convivem com Gabigol o teriam visto com Aline Riscado na celebração.

Eles teriam curtido a festa e o atleta teria terminado a noite na casa dela, logo após a comemoração, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A suposta traição não foi comentada por Rafaella Santos, mas já deixou muitos fãs do casal entre tristes e indignados, segundo o colunista.