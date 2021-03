Gabinete Português de Leitura comemora 472 anos de Salvador com seminário

O Gabinete Português de Leitura vai promover no dia 29 de março de 2021, às 9h, um seminário virtual para lembrar aspectos históricos da fundação da primeira capital do Brasil.

Com o tema “Salvador, histórias da fundação”, a proposta é apresentar passagens marcantes dos anos iniciais de construção da cidade.

“É o primeiro de grandes eventos criados para lembrar fatos importantes nestes 472 anos de história”, diz Rodrigo Leitão, presidente do GPL.

Card do evento. (Foto: Divulgação)

Abrirá os trabalhos virtuais o professor Paulo Sá Machado, comissário de Cultura de São Pedro de Rates, terra natal de Tomé de Sousa, com o tema “Tomé de Sousa: de Rates para Salvador”.

Na sequência, falará a antropóloga Maria Hilda Baqueiro Paraíso, professora do Curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA sobre “A realidade indígena na nascente cidade de Salvador: resistências e alianças”.

O seminário será encerrado com a palestra “O marco da fundação da Cidade do Salvador, do jornalista e pesquisador Flávio Novaes (GPL).

A live integra as ações de contrapartida do Mapa Cultural, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Será possível assistir o seminário virtual através do YouTube do Gabinete Português de Leitura. Para mais informações, acesse o site do GPL.