Gabriel Diniz: Técnicos da Aeronáutica e agentes da PF fazem perícia do acidente

Técnicos da Aeronáutica e agentes da Polícia Federal estão no Povoado Porto do Mato, município de Estância, na Região Sul de Sergipe, onde o avião que levava o cantor Gabriel Diniz caiu, nessa segunda-feira (27). Os investigadores vão analisar as peças da aeronave que ainda estão presas ao mangue.

“Vamos tentar fazer essa análise. A orientação é que a comunidade evite qualquer intercorrência durante o trabalho pericial da Aeronáutica e Polícia Federal. Toda a análise vai ser feita para ser identificada a causa do acidente”, explicou o delegado da PF, Márcio Alberto Silva.

Ainda de acordo com o delegado, caso a comunidade tenha recolhido alguma peça da aeronave ou documentos, é necessário entregar à polícia. "Se alguém identificar alguma peça depois não pode ser descartado, tudo é importante para os órgãos que estão investigando", disse o delegado.

Ainda de acordo com ele, as testemunhas do acidente serão identificadas e ouvidas oficialmente para ajudar nas investigações que apontem a causa da queda do avião.

Os técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa) começaram a investigação. "A ação é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos".