Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana terminam casamento: 'Cometi um erro'

Erasmo Viana confirmou o fim de seu casamento com Gabriela Pugliesi na noite deste domingo (21) em seu Instagram. Há algumas semanas já corriam boatos que os dois tinham terminado.

"Como pessoa pública me sinto no dever de falar da minha vida particular porque tem pessoas que torcem por mim. Me sinto no dever de ser um pouco honesto e falar do que está acontecendo", disse ele.

"Alguns de vocês já viram que saíram notícias que eu e Gabi a gente está se separando e infelizmente é verdade. A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro grave, me arrependi."

Erasmo ainda afirmou que os dois já conversaram bastante, mas que ele prefere "respeitar a decisão dela e deixar que o tempo cure a ferida que ficou."

"Mas é isso não preciso entrar em detalhes, são coisas que acontecem com qualquer casal. A gente sabe se resolver e está tendo uma conversa madura. Não fica rancor até pela nossa história, pelo que a gente construiu junto, mas infelizmente acontece."

O modelo ainda afirmou que tem a esperança de que os dois consigam se reconciliar em algum momento.

Gabriela Pugliesi e Erasmo Vianna se casaram em 2017, em uma cerimônia realizada em Trancoso, no Sul da Bahia. O relacionamento dos dois começou em 2015.