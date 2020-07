Gabriela Pugliesi volta ao Instagram e faz desabafo: 'Perdi minha paz'

Depois de desativar as redes sociais após a polêmica envolvendo uma festa em sua casa durante período de isolamento social, a influencer Gabriela Pugliesi retornou ao Instagram e compartilhou, na tarde de hoje, um vídeo com um grande desabafo. A blogueira havia desativado sua rede social no final do mês de abril.

"Eu vivi dias extremamente necessários fora da internet que foram muito importantes para mim, para o meu aprendizado. No inicio foi duro porque foi acompanhado de um erro, um ato imaturo e inconsciente", afirmou no início do vídeo (veja abaixo).

"Até porque, por conta daquilo, eu perdi uma boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem. Perdi a confiança de vocês. Mas de tudo isso, o que eu mais perdi foi a mim mesma. Eu comecei a me questionar demais, num momento de fragilidade, você começa a acreditar em tudo de ruim que começam a falar de você. E assim, sobre esse episódio então, eu queria mais uma vez pedir desculpa. Se eu te ofendi, nunca foi minha intenção."

"Me alivia saber que eu prejudiquei a mim mesma e não qualquer outra pessoa. Foi difícil me perdoar, porque é incoerente com a pessoa que eu sou. Naquele momento eu me vi completamente vulnerável e hoje eu vejo como isso é maravilhoso, porque, quando a gente entende a nossa vulnerabilidade mais rápido, a gente cresce na vida. Quanto mais rápido a gente reconhece que não é 100%, a gente chega nesse 100%", disse.

Gabriela ainda afirmou que acreditava que tudo estava bem na sua vida, mas que com esse tempo distante das redes percebeu que isto não era verdade. "Eu não estava vendo o quanto eu estava estagnada, iludida, não enxergando um palmo à frente. Por um momento eu estava tomada pelo ego, o que é normal às vezes, e nossa maior missão aqui é saber lidar com o ego, e é difícil pra caramba. Ainda mais nesse meio aqui, tanta sedução. Eu tava vivendo nessa bolha e deixando de olhar para o mundo o tanto que eu deveria.".

"Eu precisava ter passado por isso para ter a certeza de que eu estava completamente desconectada de mim naquele período. Mas eu só enxergaria isso se alguma coisa me brecasse. Se esses meus planos perfeitos fossem interrompidos por uma força maior, que eu chamo de Deus.".

A influencer ainda afirmou que não tinha noção sobre a quantidade de pessoas que influenciava nas redes sociais e que, hoje, ela percebe que precisa utilizar os meios de comunicação com mais responsabilidade.

"Ser assim fecha os meus olhos para uma parte do mundo que é cruel, para uma realidade triste, mas que existe. Faz parte da vida isso. Eu realmente até hoje não tinha noção das pessoas que eu alcanço, porque eu sempre fui meio sem noção com esse negócio de número."

Ela também agradeceu às pessoas "do cancelamento e linchamento virtual", afirmando que elas haviam sido importantes para esse processo de transformação. "Porque na vida, quando a gente não se coloca nunca como vítima e, sim, como responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, a gente não só compreende a dor como aprende com ela. E também com as pessoas que causaram essa dor. Tudo vira aprendizado."

O movimento Vida Negras Importam e as "ocupações" de contas de artistas e influenciadores também foram lembrados por Gabriela Pugliesi em seu relato. "A rede social é maravilhosa em vários sentidos, toda essa movimentação contra o racismo, que tem ensinado todos os dias a todos nós. A união das pessoas para levantar tantas bandeiras importantes. A gente vê de fato como a rede social pode mudar o mundo se é usada para o bem. Também é uma importante fonte de renda para muita gente, mas a gente tem que ter muito cuidado", disse, afirmando que é perigoso cair num lugar de ódio e de prazer em estragar a vida de outras pessoas.

A influencer ainda afirmou que decidiu compartilhar toda essa experiência com a esperança de que também pudesse ajudar outras pessoas que estão enfrentando processos semelhantes. "Eu tenho certeza que o mundo vai ser um lugar melhor em breve", finalizou, fazendo um apelo aos seus seguidores para manter os pensamentos positivos.