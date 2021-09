Gado avaliado em mais de R$100 mil que foi roubado na Bahia é recuperado

Trinta e oito animais furtados, avaliados em R$110 mil, foram recuperados, na terça-feira (14), em uma ação da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), numa região conhecida como Cavalo Preto, na zona rural. As investigações foram iniciadas a partir do registro do furto, que havia ocorrido durante aquela madrugada.

De acordo com as apurações, o gado seria levado para a cidade de Itagimirim, no sul da Bahia. Durante as diligências, dois homens foram presos em flagrante e confessaram a participação no crime. O coordenador da Coorpin/Itapetinga, delegado Antônio Roberto Júnior, explicou que as equipes da Coordenadoria realizaram um minucioso levantamento, que resultou na recuperação dos animais.

“Depoimentos e outras ações investigativas culminaram nesse resultado. Conseguimos surpreender dois suspeitos que iriam transportar o gado para outra região. Um terceiro envolvido foi identificado e está sendo procurado”, narrou o delegado.

Os animais foram restituídos ao proprietário. As equipes policiais ainda apreenderam uma faca e um alicate, utilizados para cortar arames de cerca. “Esse material será submetido à perícia”, disse o coordenador. Os dois homens presos estão à disposição da Justiça.