Gal Costa anuncia nova live para o dia 28 de maio

A cantora Gal Costa fará uma nova live no dia 28 de maio, sexta-feira, às 20h, com transmissão gratuita pelo YouTube do Teatro Bradesco. Essa será a segunda live de Gal durante a pandemia. Na primeira, em setembro do ano passado, Gal celebrou os seus 75 anos. O show também ficou marcado pela direção da cineasta Laís Bodansky, que recebeu críticas pelo estilo invasivo da transmissão.



No setlist da live do dia 28, estarão canções como "Meu Bem, Meu Mal", "Negro Amor", "Coração Vagabundo", "Só Louco" e "Baby", entre outras.



A direção geral será de Marcus Preto, que é diretor artístico do recente álbum “Nenhuma Dor”, lançado em fevereiro, e que reúne dez singles que Gal lançou com outros grandes artistas nas plataformas digitais desde o ano passado



“Eu estou muito feliz em retornar aos palcos em uma live. Mesmo não tendo público presente, é uma alegria muito grande poder levar música, diversão e um acalanto para as pessoas nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. A arte é um bálsamo e alivia a dor da gente", disse Gal.



A live vai contar com recursos de acessibilidade - audiodescrição e libras - para pessoas com deficiência.