Gal Costa aprendeu a cantar com panela na cabeça; assista

A cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (9), iniciou sua carreira musical após perceber seu timbre ao cantar dentro de panelas na cabeça. Dona de uma voz inconfundível, a famosa pegava os utensílios domésticos da mãe e experimentava sua voz, além da sua respiração.

Em 2002, quando conversava com o apresentador Jô, na Globo, Gal revelou que descobriu como sua voz funcionava sentada e em pé quando ainda morava em Salvador, no bairro da Saúde. No palco da emissora, ela deu detalhes de como explorava sua voz e a respiração para cantar de forma clara.

a gal costa cantando dentro da panela na maior naturalidade e o jô se segurando pra não rir pic.twitter.com/MCVpmm1DLA — moo, gal ???? (@flertefatale) March 11, 2022

Morte

A assessoria da cantora Gal Costa informou, através das redes sociais, que a artista faleceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9). Apesar da informação, não deram detalhes da motivação do falecimento da artista.

(Foto: Reprodução / Instagram)