Gal deixa filho de 17 anos, Gabriel: 'Uma luz na minha vida'

A cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (9), deixou um filho de 17 anos, Gabriel. O garoto foi adotado pela cantora aos 2 anos de idade, no Rio de Janeiro. A baiana dizia que a maternidade mudou sua vida.

Gal mantinha a vida particular discreta e não costumava publicar sempre fotos do filho. Em junho, ela fez um post no aniversário de Gabriel. "Meu Gabriel, parabéns pelo seu dia. Te amo!", escreveu na legenda, com uma coleção de fotos dos dois ao longo dos anos.

"Ele é um amor, uma luz na minha vida. Sempre me fez muito bem ficar perto dele. Agora... é um típico adolescente que fica no quarto trancado, jogando (risos). Eu faço tudo para ele e por ele e agora quero ser avó. Gabriel será um ótimo pai", disse Gal em entrevista ao jornal O Globo, no ano passado.

Ela contou que sempre quis ser mãe e tentou ter um filho com seu amigo, o cantor Milton Nascimento. "Mas me lembro que me oferecia para ter filho com todo mundo (risos)... Porque o sonho da minha vida era ter um filho. E eu não engravidava. Minha mãe falava "Gracinha", ela me chamava assim, "adote uma criança". Mas achava que filho tinha que ser parido. Hoje, sei que filho é amor", avaliou.

Ela se divertia ao imaginar um filho dela com Milton. "Eu e Bituca (Milton Nascimento) tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só, que oferecida eu era... (risos). Mas era por causa das nossas vozes. Achávamos que um filho nosso teria uma voz especial. Quando eu estava com o Marco Pereira (violonista com quem ficou casada), a gente tentou ter um filho e fui averiguar... Tive uma menopausa precoce (aos 42 anos), não tava ovulando mais...", explicou.

Criada só pela mãe, ela refletiu como sua relação com Gabriel acabou espelhando a sua criação. "A gente acaba se tornando parecido com nossos pais... Minha mãe tinha muita confiança em mim. Não brigava, não era castradora. Eu sou a mesma coisa com o Gabriel. Sou permissiva, no bom sentido, converso sobre tudo, principalmente sobre drogas, me preocupo muito com isso. Temos uma relação de confiança, saudável", disse.