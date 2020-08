Galaxy A71 entrega ótimo custo-benefício e quatro câmeras

Se a primeira impressão é a que fica, poucos vão largar o Samsung Galaxy A71 quando o pegarem. De fato, a beleza do aparelho, lançado em fevereiro no Brasil, mas que teve uma redução de preço bem interessante no mês de julho, chama a atenção. A unidade testada pelo CORREIO, de cor prata, nem precisaria de uma capa para ficar estilosa.



A série A é a intermediária da Samsung, sendo a S a linha mais sofisticada e avançada e a J, a mais popular. O A71 é um aparelho premium, top de linha, com muitas ferramentas e performance que superam celulares da linha S lançados há cerca de dois anos.



Além do acabamento, que mesmo sendo de plástico, nos pareceu resistente, o que chama a atenção são as quatro câmeras traseiras (além de uma frontal) e o ótimo combo desempenho/bateria, incluindo um carregamento rápido.



A maior dificuldade se deu com o tamanho da tela, que, por um lado é ótima, por outro complica. Explico: para fotos, vídeos ou games, por exemplo, ela é ótima. Mas, por muitas vezes, é difícil operar o aparelho com uma mão só. Nesse sentido, depende muito da intenção do cliente na hora de adquirir o A71. Tivemos também alguma dificuldade, com o aparelho sem uma proteção extra na tela, de deslizar o dedo na tela em alguns games, mas nada absurdo.



Abaixo, você confere um review completo do Galaxay A71, comparando-o inclusive ao seu antecessor, o A70.

Características

Processador: Octa-Core Snapdragon 730 (2.2GHz)

Display: Super AMOLED de 6,7″

Câmera Traseira: 64MP f/1.8 (Principal), 12MP f/2.2 (Ultra Wide), 5MP f/2.4 (Macro) e 5MP f/2.2 (Profundidade)

Câmera Frontal: 32MP f/2.2

Memória: 128GB de armazenamento interno (suporte a cartão micros até 512MB) + 6GB de RAM

Bateria & Carregamento: 4500mAh e Carregamento rápido (25W)

Samsung Pay: Sim (NFC)



Processador e Bateria

Jogamos pesado com o A71. Cinco jogos abertos ao mesmo tempo, outros sendo baixados e ele aguentou o tranco com louvor. Não travou, não demorou carregando os games e teve um desempenho muito bom. Dava para sair do jogo, abrir um navegador, por exemplo, e voltar para o jogo sem prejuízo. O mesmo pode se dizer para quando vídeos são executados (mais detalhes no review da tela).



Com tudo isso rodando - pausa só para dormir, claro -, a bateria durou mais de 36 horas. Do 0% a os 100%, o A71 demorou pouco mais de 1h na tomada, desligado. O carregador é de uso exclusivo USB-C, então esqueça carregar o celular em portas USB de notebooks/PCs usuais. Você vai precisar de um adaptador, já que não é muito comum computadores já virem com essa porta.



Tela

A tela do A71 tem resolução 2400 x 1080, densidade 393 ppi e vem com proteção Gorilla Glass 3. O brilho dela é excelente, com ótima adaptação e alta definição, uma característica da Samsung. As cores se sobressaem.



Câmera

Sem dúvida, o que mais chama a atenção, com resolução máxima de 9238 x 6928 pixels (a de 64MP). Aqui mostramos algumas das lentes e modos do A71:

Modo com lente principal da câmera da A71 Modo com lente ultrawide do A71

O modo noturno também funciona bem, na medida o possível para um celular, sempre com granulamento na imagem. Veja a comparação com ele ligado e desligado:

Foto sem utilização do modo noturno do Galaxy A71 Foto com o modo noturno no Galaxy A71

O modo food parece ter sido desenvolvido especialmente para postagens no Instagram, focando o objeto principal e desfocando o fundo.

Já a lente macro é para fotografar objetos a menos de 5cm. A resolução não é das melhores e ela funciona mais para divertir do que ter um uso profissional realmente. Penso que quem adquirir o aparelho vai esquecer dele em duas semanas.

Abaixo, a comparação da lente principal e da ultrawide com o A70. A diferença entre os dois em um ambiente fechado e iluminado é gritante, contando aí tanto a qualidade da câmera quanto da tela.

Modo principal no A70

Modo principal do A71

Modo ultrawide no A70 Modo ultrawide no A71

Galaxy A71 e A70 lado a lado frente a um ambente fechado e iluminado

A câmera frontal, assim como as outras, permite um modo mais aberto, para aquela foto em grupo (não muito usado em tempos de pandemia)

Modos selfie do Galaxy A71

Em relação a vídeo, as gravações podem ser feitas em 4k (2160p), com direito a autofocagem, estabilização e modos de slow motion e time lapse. Confira dois vídeos, em modo normal e ultrawide:







Custo-benefício: vale à pena?

O Samsung Galaxy A71 saiu com preço de R$ 2.799 em fevereiro, mas já pode ser encontrado, graças a diversos descontos de lojas de varejo, por pouco mais de R$ 2.100, mesmo com a alta recente nos valores dos celulares em geral. Por isso mesmo, na nossa avaliação, o A71 é um excelente celular intermediário premium. Facilmente, com todos os cuidados e atualizações que se deve ter, pode durar entre dois e três anos sem deixar o usuário na mão.