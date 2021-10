Galaxy Z Flip3 5G chega a lojas baianas da TIM

Um dos lançamentos da Samsung que mais fizeram sucesso nesse ano - até aqui, claro - é o Galaxy Z Flip3 5G, celular dobrável da empresa coreana. A operadora TIM começa a oferecer ele em apenas duas lojas baianas, as próprias da TIM do Salvador Shopping e do Boulevard Feira de Santana.

“O Galaxy Z Flip3 já é compatível com a nova tecnologia 5G, que chegará ao país nos próximos meses. Queremos sempre oferecer a melhor experiência aos consumidores, com valores acessíveis, e preparamos uma oferta especial atrelada ao TIM Black Família 100GB. Novos e atuais clientes desse plano podem adquirir o smartphone por 21 parcelas de R$ 190 ou R$ 3.989 à vista”, conta Fábio Reis,diretor de vendas da TIM no Nordeste, por meio da assessoria da empresa.

O smartphone, com um design prá lá de inventivo, é primeiro celular dobrável resistente à água do mundo, com classificação IPX8. Já falamos mais dele aqui na coluna.

A oferta da TIM, evidentemente, tem regras. Confira elas no site da operadora.