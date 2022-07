Galeria de arte no Carmo ganha restaurante com cardápio assinado por Karine Poggio

O cenário por si só já é um convite à visita. Um casarão colonial em frente à igreja do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, repleto de obras de arte, pinturas de artistas, belas fotografias, mobiliário antigo, objetos de época e uma vista estonteante para a Baía de Todos-os-Santos. Lá dentro - onde tudo o que está exposto está à venda - uma cozinha aberta produz e libera para o salão, pratos bem elaborados assinados pela chef Karine Poggio, conhecida dos baianos pela comida saudável que oferecia no seu extinto restaurante Coentro, na Barra.

(Foto: Frederico Pimentel/Divulgação)

Bao com carne de fumeiro

O espaço que começou apenas como uma galeria de arte, criada pelo empresário, marchand e decorador Nino Nogueira, agora reúne os dois serviços na região histórica que é uma das mais belas da cidade. O restaurante Bistrô das Artes e a NN Arte Plural comungam da mesma proposta: oferecer uma experiência interessante unindo arte e gastronomia. O cardápio elaborado pela chef é inspirado em suas vivências e memórias afetivas que celebram suas origens do Recôncavo Baiano e passeia pela sua história profissional à frente das cozinhas profissionais por onde passou. Da primeira, Poggio resgata as carnes defumadas no moquém, os mariscos, a carne de sol com pirão de leite que comia na casa da avó, a frigideira de maturi e os peixes que eram assados na brasa e servidos com farofa d´agua amassada nas mãos.

(Foto: Frederico Pimentel/Divulgação)

Ceviche de peixe branco com caju e biribiri

Tudo adaptado às novas técnicas de cozinha que aprendeu na prática. Uma espécie de releitura das tradições que ficaram cravadas na sua memória traduzidas no Bao com fumeiro, maionese de coentro e picles de maxixe; no dumpling de aratu com maturi e na lula recheada com siri catado e limão siciliano. O trio de opções, servidos como entradas, já revela uma cozinha orgânica que prima pelo frescor dos ingredientes e a leveza dos pratos, marca registrada da chef autodidata que fez história à frente do Coentro e do Healthy por Victoria Cintra, em Ondina.

(Foto: Frederico Pimentel/Divulgação)

Lagosta com espaguete de pupunha e molho de moqueca

Ainda nessa pegada saudável, vale destacar o ceviche de peixe branco (o que experimentamos foi o robalo, adquirido naquele mesmo dia) com caju e biribiri; e os cones de tartar de lagosta com maionese de abacate e pimenta. O menu, que a chef divide em três capítulos de sua trajetória, tem ainda influências da cozinha africana aprendidas nos livros e nas experiências feitas na sua cozinha-teste. O resultado desses experimentos está traduzido nos pratos principais que misturam ingredientes que dialogam entre si como os feijões, o milho, o dendê e outros mais. Desta mistura, vale destacar o risoto de polvo com feijão verde e requeijão de corte; o peixe do dia embalado na folha de bananeira servido com arroz de coco e farofa d´água; e no nhoque de banana da terra com camarão.

(Foto: Frederico Pimentel/Divulgação)

Risoto de polvo com feijão verde e requeijão de corte

Ainda de suas raízes, a chef produz, ela mesma, a carne de sol que é servida na casa. O corte que chega à mesa, acompanhado de pirão de leite, vinagrete de maxixe e purê de cebola caramelizada, é ligeiramente selado após passar cerca de 70 minutos no cozimento. O resultado é uma carne macia que derrete na boca. Antes de começar, vale pedir o couvert que vem com caldinho de moqueca (nada pesado em função de usar apenas um fio de dendê), pão da casa, manteiga defumada e placa de povilho (a meu ver, o único item que deveria ser repensado).

(Foto: Frederico Pimentel/Divulgação)

Carne de sol com pirão de leite

As sobremesas são os únicos pratos que não levam a assinatura da chef. São produzidas pela Coffeetown, marca que comanda o Bistrô das Artes, e que primam pela mesma qualidade dos produtos da cafeteria que tem unidades no Corredor da Vitória e Pituba. Deste quesito vale experimentar o Tabuleiro da Baiana: cuscuz de tapioca, doce de banana e ambrosia. De quarta a sexta-feira, das 12h às 15h, tem menu executivo por um valor fixo de R$ 69,90. Vale a experiência e o preço médio da refeição que faz jus ao custo-benefício.

(Foto: Correio)

Chef Karine Poggio assina cardápio do Bistrô das Artes

Serviço:

Bistrô das Artes - Rua do Carmo, Nº 8, Santo Antônio.

@bistrodasartescarmo

Quarta a domingo das 12h às 21h

Reservas – 71 98344 4478