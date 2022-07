Galeria: veja fotos da participação de Lula no 2 de Julho

O pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Salvador hoje para as homenagens à Independência do Brasil na Bahia, neste 2 de julho. Confira as imagens.

(Ricardo Stuckert) (Ricardo Stuckert) (Ricardo Stuckert/ Divulgação) (Paula Fróes/CORREIO) (Ricardo Stuckert/ Divulgação) (Paula Fróes/CORREIO)