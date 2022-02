Galinha Pintadinha tem primeiro clipe brasileiro a atingir dois bilhões de visualizações

O clipe de "Upa cavalinho", da Galinha Pintadinha, bateu a marca inédita de um artista brasileiro ao atingir dois bilhões de visualizações no Youtube. O projeto, que é um sucesso com o público infantil, agora se junta a artistas como Adele e Katy Perry, artistas que também atingiram o marco em um videoclipe.

Além do recorde de visualizações para o Brasil, a Galinha Pintadinha ainda atinge a marca de ser a única galinha do mundo com maior número de clipes com mais de 100 mil visualizações. Nas redes sociais oficiais do projeto, teve reconhecimento do carinho dos fãs mirins:

"Nada disso seria possível sem vocês meus popózinhos".

"Upa cavalinho" foi lançada em 2017 e atualmente já ultrapassou a marca dos dois bilhões no Youtube.

Para ter ideia do sucesso da personagem infantil, Anitta, por exemplo, é uma das artistas brasileiras de grande sucesso no país e no exterior e tem 609 milhões de visualizações em seu vídeo mais visto na plataforma. "Downton", feat com o cantor J Balvin, foi a canção da Poderosa que alcançou essa marca.