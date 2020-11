Galo goleia Flamengo e pode assumir a liderança do Brasileirão

O grande destaque da 20ª rodada do Brasileirão foi a goleada do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Depois de vencer o time de Domenèc Torrent na estreia do Brasileirão, Jorge Sampaoli aprontou mais uma vez em cima do Flamengo e aplicou uma larga goleada de 4 a 0.

Em dividida com Sasha, Gustavo Henrique tocou pro gol e fez contra logos aos 3 do primeiro tempo. Keno, ainda no 1º tempo, Sasha e o argentino Zaracho fecharam o placar no Mineirão. O Atlético segue na 2ª colocação mas tem um jogo a menos que o Internacional, que segue no topo. Caso vença o jogo que resta, o time de Sampaoli pode se tornar o líder do campeonato.

O Colorado perdeu a chance de se isolar na tabela e não venceu. Em um duro jogo contra o Coritiba no Beira-Rio, o placar ficou em 2 a 2. Já em São Januário, o Palmeiras se aproxima dos líderes após a vitória por 1 a 0 contra o Vasco. Foram os primeiros 3 pontos do técnico português Abel Fernandes no comando do Verdão.

Na parte de baixo da tabela, o RB Bragantino briga para sair do Z4 e arrancou um empate com o Santos no último minuto. 1 a 1. Esse também foi o placar da partida entre Atlético Goianiense e Corinthians, disputada no sábado (7). Athletico Paranaense e São Paulo venceram, respectivamente, Fortaleza e Goiás, por 2 a 1, também no sábado.

Para fechar a 20ª rodada, o Grêmio foi ao Rio de Janeiro e venceu o Fluminense por 1 a 0. Gol marcado por Pepê ainda no primeiro tempo. Já no Castelão, Ceará e Sport não saíram de um 0 a 0.