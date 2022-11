Galvão Bueno cancela programa após ser diagnosticado com covid-19

Com a nova onda da covid-19 circulando pelo país, algumas pessoas começaram a testar positivo para o vírus. Esse é o caso do apresentador Galvão Bueno que, aos 72 anos, terá de ficar afastado do trabalho devido a doença.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais, o jornalista comentou que estava se sentindo bem e apenas assintomático. "Essa nova onda de Covid me pegou, fazer o que. Mas eu estou ótimo, em casa, já fiz tomografia, está tudo ótimo. A recuperação é esperada dentro de uma semana", disse.

Ele ainda explicou que o programa Bem, Amigos, exibido no canal SporTV, será adiado na próxima segunda-feira (14): "Infelizmente, fica para depois da Copa". Ele fará a 11ª Copa do Mundo da carreira e será a última que fará como narrador pela Globo.

Além disso, o programa também deixará a grade do canal fechado a partir de 2023. Seu contrato com a emissora da família Marinho, no entanto, seguirá com um novo vínculo.