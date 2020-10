Gamer é assaltado enquanto fazia live em SP; veja vídeo

O streamer Guilherme Menezes, conhecido como "Guixxm", foi rendido por assaltantes que invadiram sua casa na noite da última sexta-feira (9), no Guarujá, litoral de São Paulo. Toda a cena pôde ser vista por internautas porque Guixxm estáva realizando uma live no momento da ação criminosa.

E isso acabou ajudando Guilherme, pois alguns de seus seguidores chamaram a polícia. Um amigo do streamer, que que também assistia a transmissão, passou o endereço aos policiais que chegaram rapidamente até a residência.

Os assaltantes rederam a o pai, a mãe, o irmão e a cunhada de Guixxm reunindo todos na sala. Já o gamer estava em seu quarto concentrado no jogo quando foi surpreendido por uma arma em sua cabeça.

“Foi quando teve a cena que o cara entrou, colocou a arma na minha cabeça e me tirou da cadeira. Ele me puxou e dei de cara com a minha família toda rendida na sala. Lá tinha outro assaltante com um facão”, relatou ele ao G1.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram os assaltantes saindo da casa levando uma televisão. Logo os assaltantes fugiram, um deles foi capturado e outro segue sendo procurado. “Apesar de um dos criminosos ter levado dinheiro e joias, acho que a perda material foi bem menor com a chegada da PM. Eles chegaram tão rápido, porque como eu estava transmitindo ao vivo”, conclui Guixxm.

“Galera, vocês salvaram minha vida e da minha família. Graças a estar em live, a polícia conseguiu chegar no meio do assalto. Obrigado, depois eu explico mais (sic)”, escreveu.