Games de esporte estão cada vez mais perto da realidade

Setembro é o mês em que os principais jogos de futebol e de basquete são lançados no mercado. O mês já abriu com o NBA 2k20 nas lojas desde a última sexta (6), tem o eFootball PES 2020 nesta terça-feira (10) e o Fifa 20 no dia 27, todos para XBOX One, PS4 e PC.



Em comum, os jogos se aproximam cada vez mais da realidade. No NBA 2k20, os detalhes gráficos saltam aos olhos. Tatuagens, cortes de cabelo e barba e até estrias são perfeitamente retratados. Além disso, os principais atletas da liga tiveram jogadas e gestos particulares reproduzidos. Dentro de quadra, as possibilidades de fugir da marcação melhoraram, mas a própria defesa se adapta a isso, contribuindo para que o NBA 2k20 sejam bem real.



O eFootball PES 2020, novo nome do jogo, deu algumas boas pistas em sua demo de que esse ano o embate com o Fifa será mais apertado. A Konami, produtora do jogo vem ficando atrás da EA, do Fifa, há alguns anos, principalmente do quesito jogabilidade.



Está mais difícil fazer gols, os passes ficaram mais precisos e mais rápidos. No entanto, o exagero de faltas ainda incomoda.

Para nós brasileiros (e baianos), o PES conta com uma boa vantagem, que é contar com mais times nacionais, incluindo a Série B, mesmo sem licenças para a maioria dos jogadores reais.



Do Fifa, só dá para enumerar as diferenças anunciadas pela EA, já que a demo do jogo será liberada apenas na próxima quinta, dia 12. De acordo com a produtora, o sistema de cobranças de pênaltis mudou. Alguns analistas, que tiveram a oportunidade de testar o jogo durante a EA Play, em junho, alertaram que as partidas ficaram mais cadenciadas e os gráficos tiveram melhorias pouco impactantes.



Já o modo Carreira ganhou uma melhor caracterização dos treinadores e maior interatividade com o elenco. O jogo ainda conta com o retorno do Fifa Street, agora no modo VOLTA.