Ganhador da Mega-Sena é vítima de golpe e perde todo o dinheiro

Com R$ 13 reais que juntou catando latinhas na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, um idoso, hoje com 71 anos, decidiu fazer duas apostas na Mega-Sena em 2018. E a sorte veio. Ele foi premiado e levou a bolada de R$ 10 milhões. Esta semana, no entanto, Fredolino José Pereira denunciou ter sido vítima de um golpe e ter perdido todo o dinheiro, parte dele investido em uma funerária. Segundo ele, o roubo acontecia constantemente pelo ex-sócio. A Polícia Civil investiga o caso.

O último levantamento bancário feito pela investigação acusa a existência de apenas centavos na conta do idoso.

As autoridades identificaram evidências de falsificação de contratos que excluíram o ex-milionário da sociedade na funerária. Além do sócio, três pessoas são suspeitos do golpe. O principalmente suspeito, nesses quatro anos, comprou um sítio e 10 veículos, supostamente com o dinheiro de Fredolino.

“A partir da aquisição dessa funerária, começaram os golpes e os furtos praticados contra a vítima. Imediatamente, logo depois da compra, com a justificativa de pagar funcionários, [o suspeito] pediu o cartão bancário da vítima e a partir dali não devolveu mais, começou a fazer sucessivos saques”, disse o delegado Juliano Ferreira ao g1.

A polícia fez buscas nas casas dos suspeitos e na funerária e já prendeu um deles, por porte ilegal de armas.