Ganhador de R$ 47 milhões na Mega-Sena é assassinado no interior de SP

Um ganhador da Mega-Sena foi assassinado em Hortolândia, no interior de São Paulo, na quarta-feira (14), segundo a Polícia Civil. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, recebeu R$ 47,1 milhões depois de acertar as dezenas da loteria em 2020.

Jonas foi achado com sinais de espancamento às margens da Rodovia dos Bandeirantes. Ele chegou a ser socorrido para um hospital próximo, mas morreu com traumatismo cranioencefálico.

Segundo o G1 Campinas, várias tentativas de saque foram feitas durante o período em que Jonas ficou desaparecido - uma delas de R$ 3 milhões.

Cerca de R$ 20 mil foram transferidos da conta de Jonas por transferências bancárias e PIX. Além disso, o cartão de Jonas foi roubado pelos bandidos. Ninguém foi preso até agora.

Desaparecimento

Jonas saiu para caminhar na terça (13) e não foi mais visto. Ele tinha saído de casa só com a carteira e documentos. Sem conseguir contato com ele, a família registrou uma queixa do desaparecimento ainda no final do dia.

Na manhã de quarta, uma ambulância da concessionária que administra a rodovia socorreu Jonas, depois dele ser achado inconsciente nas margens da estrada. Ele foi levado ao Hospital Mário Covas, mas acabou morrendo.