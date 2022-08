Ganhe dinheiro dormindo: empresa oferece R$5 mil para testar colchões

O trabalho dos sonhos acaba de se tornar realidade: a Emma Colchões Brasil está procurando pessoas apaixonadas em dormir para realizar seus sonhos com a vaga de Especialista em Dormir.Todos podem se candidatar desde que preencham os requisitos abaixo. Vale destacar que não é necessário ser da área da saúde ou estudar sobre sono, mas é imprescindível ser criativo e amar dormir.

Como Especialista em Dormir da Emma Brasil, sua principal função será dormir com os produtos da marca e compartilhar sua experiência!

Os interessados devem preencher o formulário e gravar um vídeo de apresentação respondendo à pergunta "por quê eu devo ser o novo especialista em dormir da Emma?" e se inscrever até o dia 21/8/2022. O vídeo deve ser gravado na vertical (formato retrato); Ter no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minutos e 30 segundos; Use a criatividade para defender a sua resposta. Atenção: vídeos com conteúdo racista, preconceituoso, pornográfico, misógino e/ou político serão desclassificados automaticamente. O contrato terá a duração de 3 meses.

Responsabilidades:

● Participar do treinamento e onboarding promovido pela Emma Colchões;

● Dormir habitualmente ao menos 8 horas por dia, conforme recomendado pela OMS;

● Testar todos os produtos enviados pela Emma todos os dias durante o período estabelecido;

● Postar as experiências e opiniões sobre os produtos Emma em suas redes ao menos uma vez por semana ao longo do contrato.

Requisitos

- Ser brasileiro(a) e maior de 18 anos;

- Amar dormir;

- Ser criativo(a) e ter experiência/ser usuário frequente de redes sociais (Instagram, Tiktok e/ou Youtube).

Benefícios

Recebimento de um mix de produtos da linha Emma, a ser definido pela empresa, sendo uma seleção dentre as seguintes opções:

Colchão Emma Original; colchão Emma DUO Confort; colchão Premium Hybrid; Cama Box Emma; Cama Baú Emma; Cabeceira Emma; travesseiro Antiestresse Emma; Protetor de Colchão Emma; Protetor de Travesseiro Emma; kit de Roupa de Cama Emma.



Para se candidatar:

https://trampos.co/oportunidades/736153?tr=especialista%20em%20dormir