GAPA Bahia lança delivery gratuito de autoteste para o HIV em Salvador

O Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia (GAPA) começou a oferecer dois novos serviços na capital baiana: o delivery gratuito de autoteste para o HIV e o Alô Prev-teste, canal de informação sobre HIV, Aids e prevenção da COVID -19. O objetivo do trabalho é acelerar e fortalecer a resposta ao vírus HIV e a Aids em Salvador, principalmente entre adolescentes e jovens

A coordenadora do GAPA, Gladys Almeida, ressalta que quem buscar o serviço receberá informações sobre IST, HIV, Aids e COVID -19, além de poder solicitar o autoteste para o HIV que será entregue gratuitamente no endereço disponibilizado. Para a prevenção da COVID-19, quem solicitar o Autoteste também receberá o álcool em gel a 70%.

O Alô Prev-teste funcionará de segunda a sexta-feira pelos telefones e WhatsApp (71) 99308.8687 – das 9 às 13 horas - e (71) 99309.0688 – das 13 às 18 horas. A iniciativa tem apoio do UNICEF e parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Quem tenha tido algum comportamento de risco em relação ao HIV, como sexo sem camisinha, e queira fazer um autoteste para saber se houve ou não exposição ao vírus da Aids, receberá do GAPA Bahia o Kit da Prevenção Combinada, que chegará em uma embalagem lacrada e sem identificação, tudo para garantir o sigilo e cuidado. A ideia é facilitar o acesso ao autoteste do HIV, principalmente em tempos de pandemia”, conta Gladys Almeida.

O autoteste para o HIV tem 99% de chance de um resultado confiável. Mesmo assim, caso o resultado seja reagente, o que significa positivo para o HIV, é preciso realizar um teste confirmatório em um dos Serviços Especializados de Atenção em Aids.

As duas iniciativas integram o projeto Viva Melhor Sabendo Jovem Salvador. “Uma das vantagens do projeto é a utilização de estratégias inovadoras, como, o Test Truck, um trailer adaptado para realizar testagem rápida do HIV itinerante em locais da cidade antes da pandemia, e com intenção de retorno pós este período também. E, agora no período de COVID-19, onde o distanciamento social é necessário, o uso do delivery. Tudo para garantir o acesso do autoteste para jovens e adolescentes, que estão entre os mais vulneráveis ao vírus”, destaca Tatí Andrade, especialista em saúde do UNICEF.