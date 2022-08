Garimpo: veja 12 opções de presente de até R$ 100 para o Dia dos Pais

Há quem diga que homens são mais fáceis de agradar, mas não é por isso que vale comprar qualquer brinde para o Dia dos Pais. Para facilitar a vida dos filhos indecisos, a reportagem listou produtos de setores que englobam moda, esporte e cotidiano para agradar os mais diversos gostos paternos no próximo domingo (14). As opções se encontram, sobretudo, em lojas de rua e shoppings centers da capital, no entanto, as ideias valem para produtos que podem ser encontrados em centros comerciais do estado.

Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a expectativa de compras para o setor na Bahia aponta para crescimento de 15% a 25%. A gerente de marketing do Shopping Barra, Karina Brito, confirma a perspectiva de aumento. Ela explica que o público feminino é quem mais vai comprar presentes pada Dia dos Pais, seja como filha que compra para o pai ou mãe que compra o presente em nome dos filhos. Por isso, Karina afirma que existe maior análise na hora de comprar, sendo os presentes mais buscados os tecnológicos.



Em paralelo, a gerente de marketing do Salvador Shopping, Marianna Muniz, afirma que o foco dos consumidores no Dia dos Pais é o vestuário. O centro comercial estima aumento de 15% nas vendas, em relação ao ano anterior. “Desde sexta-feira (5) a gente já vê maior procura nas lojas de produtos masculinos, moda, camisas, camisetas, pijamas, produtos de cuidados pessoais têm aumentado. Kits de barbeador, produtos de cuidado com a pele, calçados, acessórios e materiais esportivos vêm crescendo bastante”.

Favoritos, artigos de moda conseguem agradar desde os pais que preferem camisas sociais ao torcedores de times baianos. No Shopping Itaigara é possível encontrar camisas a partir de R$69,90 na Mitchell e na New Rean, onde o traje polo pode ser completado com bermudas de R$59,00 ou kit do Boticário, como o Presente Men em promoção de R$62,70 por R$39,90.

Aos mais esportivos, a loja virtual da Netshoes agrada a ambivalência dos times baianos, o traje da Edição Especial Capitães RetrôMania do Bahia em 1988 está por R$ 76,49, com 61% de desconto. Já os rubro-negros encontram a Camisa Topper Atleta 2017 por R$ 89,99.

A advogada Heide Rocha, 27, conta que a primeira opção é dar de presente alguma blusa, em segundo lugar seria livros e, em terceiro, material eletrônico. “Presente para pai o principal critério é a precisão, para mãe é mais aquela coisa de agradar. Pai a gente pensa no que precisa. Já tenho mais ou menos um mês vendo as roupas que ele usa e vi que estava precisando de roupas novas”, narra.

Segunda opção de Heide, os livros também sairiam por menos de R$ 100. A livraria LDM, no Shopping Paseo, cita alguns dos presentes perfeitos para tornar o pai ainda mais intelectual. A obra Verdade Tropical, de Caetano Veloso, conta sobre a vida cultural do Brasil na segunda metade do século XX, com especial atenção para o tropicalismo, por R$ 82,90. Já “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, cujo enredo trata de duas irmãs que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, está por R$ 62,90.

Indo do clássico ao moderno, equipamentos de tecnologia, a exemplo de kindle, fones, relógios inteligentes, como smartwatch e smartband, Echo Show e Chromecast também são procurados para presentear os pais. O vendedor Júnior Santos, da PSJTech - Informática e Tecnologia, no Shopping Rio Vermelho, conta sobre a demanda. “O pessoal procura mais fone e upgrade [neste caso, trocar peça do computador por alguma mais nova]. Teve um menino que estava procurando upgrade para dar ao pai de presente. Era atualização do desktop, ele pediria peça mais atual e a gente trocaria”, explica.

A indicação de Júnior é fazer investimento em headphone, fone que possui um arco envolvendo a cabeça, na loja, é possível encontrar produtos de R$ 80, com bluetooth compatível, porta micro USB para carregamento e tempo de reprodução e fala de 15 horas.

Produtos importantes no cotidiano, como chaveiros, carteira e perfumes formam belo kit para presentear o pai. Na loja Mundo Tricolor, no Shopping Camaçari, pode-se somar uma carteira da Velmond, entre R$ 65 até R$ 99,90, com um chaveiro do Mundo Tricolor, R$ 13,90, ou ir pelo lado da diversão e presentear o pai com caneca de Chopp com espuma R$ 99,90 ou sem espuma por R$ 84,90.

Também há os artesanais. Proprietária da Canek, loja de artigos decorativos e personalizados, Amanda Argolo salienta que a equipe de design já deixa todos os layouts - projeto gráfico - preparados para encomendas no Dia dos Pais. Canecas personalizadas de R$ 39,90 e quadros a partir de R$ 35 devem ser encomendados até três dias antes para entrega do produto final.

“A gente tem casos de mães que estão grávidas, uma acabou de fazer caixa personalizada com a primeira ultrassonografia que fez e caneca informando ao avô que vai ser avô, vai ser um presente duplo”, destaca.

Dono da FastFrame Moldura na Hora, Juviniano Fraga também trabalha com todo tipo de quadro, moldura e impressão. Ele ressalta as molduras com camisa de time, porém, a média para encomenda é de R$ 500. Dentro do orçamento de R$ 100, o empresário apresenta impressões de foto pai e filho personalizadas e emolduradas em formato A4.

Procon fiscaliza lojas para o Dia dos Pais

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) iniciou no dia 1º a operação “DIA DOS PAIS 2022”, cujo objetivo é fiscalizar e orientar o mercado para as vendas na data comemorativa de 14 de agosto. A ação será encerrada nesta sexta-feira (12) e tem como principais pontos a fiscalização em lojas de roupas, departamento em geral, perfumarias, grandes centros comerciais, shoppings centers e lojas de rua.



À frente na operação, o diretor de Fiscalização, Iratan Vilas Boas, conta que as principais práticas abusivas encontradas são a “venda casada” - quando o fornecedor condiciona a compra de um produto à compra de outro produto, ferindo o direito de escolha do consumidor de comprar fracionado - , publicidade enganosa, falsas ofertas e problemas com precificação em relação à ausência do preço ou colocação inadequada.

“O segmento de comércio de produtos masculinos são os que apresentam mais irregularidades neste momento, pois são os mais procurados. Encontramos um problema de falta de informação, [identificamos, por exemplo] uma determinada loja ao expor parcelamento em cartaz não publicizou a taxa de juros que incidiria sobre a negociação. A ausência dessa informação essencial também é configurada falta de informação que fere os direitos do consumidor”, elucida.



Para o consumidor não cair em golpes, Vilas Boas ressalta a importância de verificar a data de validade em produtos perecíveis, tomar conhecimento da política de troca de lojas físicas, uma vez que a “troca por arrependimento” deve seguir as regras da política de troca das lojas.

Na contramão, compras pela internet dão ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias a contar o recebimento. Ele também destaca que antes da compra é fundamental identificar o endereço físico do fornecedor, o CNPJ da empresa, testar os telefones de contatos e consultar a procedência nas redes sociais ou sites do PROCON e plataforma www.consumidor.gov.br.



Consumidores que tiverem problema podem buscar os postos de atendimento do Procon para fazer reclamações. As denúncias ao órgão também poderão ser encaminhadas através do Aplicativo PROCON BA MOBILE ou por E-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br.



Cestas para Dia dos Pais variam entre R$ 160 a R$ 600

Além dos presentes duradouros, acordar com um café da manhã pronto na cama é o desejo de qualquer pessoa. Renata Oliveira, dona da Renata Cestas, conta que já teve 30 encomendas para o Dia dos Pais, sendo as cestas com comidas regionais as mais procuradas.

A caixa “Raízes” cobre Bum jarro de tempero, quatro fatias de pão tradicional, um mini bolo, um cuscuz de milho, uma porção de batata doce, banana da terra e aipim cozido, caldo de aipim, ovos cozidos, duas frutas, quatro fatias de queijo, uma porção de sequilhos doces, oito dadinhos de tapioca, um pote de geleia apimentada, requeijão cremoso e manteiga, um iogurte, uma garrafinha de leite, um café cremoso, raízes, uma xícara de vidro, cartão com remetentes e balão personalizado por R$ 270.

“Cestas são presentes criativos e personalizados. Logo tudo aquilo que é a cara da pessoa que vai receber tem seu espaço e tende a aumentar nesse período”, argumenta.

Dentre o catálogo apresentado há o “Caixotinho”, pacote com três cervejas Long Neck, um salgadinho, uma petisqueira, uma taça personalizada e um balão personalizado por R$ 170, o combo de menor preço. A mais cara é a “Gift Black”, box redondo ou retangular com whisky Black Label, caixa de Ferrero Rocher, barra de chocolate, copo para whisky, petisqueira com mix de aperitivos, uma mini orquídea e cartão com mensagem.

O Renata Cestas receberá encomendas até esta sexta (12), através do Instagram (@renata.cestas) ou Whatsapp (71 9 9606-5695). Aceita-se PIX, Transferência entre contas e cartão de crédito com parcelamento em até 3x sem juros.

Para o Queijos ETC e Tal, os combos de família também são os mais procurados. Assim como os conjuntos com cerveja e tábua de queijos e frios. Até agora foram 15 pedidos, mas a estimativa é aumentar “em cima da hora”. O cardápio especial para Dia dos Pais poderá ser encomendado até esta sexta e apresenta opções de R$ 150 a R$ 199, incluindo, de acordo com cada pacote, cerveja, frutas e pães.

Pedidos no Queijos ETC e Tal podem ser feitos até esta sexta através do contato 71 9 9417-2143 Foto: Divulgação





Confira lista com 12 opções para o Dia dos Pais:



1. Livro: Torto Arado por R$ 62,90 - Livraria LDM

Obra é vendida na livraria LDM, no Shopping Paseo Foto: Divulgação



2.Camisetas a partir de R$69,90 (na foto, camisa lisa: R$89,90, estampada: R$94,90) - Mitchell

Oferta da loja Mitchell está localizada no Shopping Itaigara Foto: Divulgação





3. Quadros Personalizados por até R$ 100 no formato A4 - Fast Frame



Fast Frame tem unidade na Alameda dos Sombreiros, 1141 B - Caminho das Árvores, Salvador Foto: Divulgação



4. Canecas e Ilustrações por R$ 39,90 - Canek



Canek está no Edifício Madison Plaza - PITUBA, R. Pernambuco, 2269 - loja 14 - BA, 41830-390 Foto: Divulgação





5. Carteiras de R$ 65 até R$ 99,90 - Velmond



Oferta disponível na unidade da Velmond no Shopping Camaçari Foto: Divulgação





6. Caneca chopp com espuma R$ 99,90 e sem espuma por R$ 84,90 - Mundo Tricolor



Unidade do Mundo Tricolor está no Shopping Camaçari Foto: Divulgação





7. Perfumaria: Presente Men – De R$62,70 por R$39,90 - Boticário



Promoção válida no Boticário do Shopping Itaigara Foto: Divulgação





8. Tech: Headphone Philips Wireless BT Preto por R$ 80 - PSJTech

Endereço da PSJTech: Shopping Rio Vermelho, Loja 108 - Rua Odilon Santos, N. 205 Foto: Divulgação



9. Chocolate por R$ R$ 69,90 - Kopenhagen

Na Bahia, as lojas da Kopenhagen estão localizadas em Salvador - na Pituba (Edf. Madison Plaza), nos shoppings Barra, Bahia, Salvador (loja e quiosque), Paralela e Itaigara -; Aeroporto Internacional de Salvador, Lauro de Freitas (no Parque Shopping Bahia); Feira de Santana (no Boulevard Shopping); Vitória da Conquista (no Shopping Boulevard Vitória) e Itabuna (no Shopping Jequitibá) Foto: Divulgação



10. Tênis por de R$ 139,99 por R$ 99,99 - Sport.Com



Sport.Com está no Shopping Piedade Foto: Divulgação



11. Bebida: Vinho Chardonnay Chilano – 750 Ml por R$ 49,90 - Chez Cohen



Chez Cohen está no Salvador Shopping Foto: Divulgação

11.2: Vinho + Taça por R$ 79,90 - Adega do Vale



Adega do Vale Shopping Bela Vista Foto: Divulgação



12. Beleza: máquina de cortar cabelo por R$ 69,00 - Ferreira Costa





Ferreira Costa está na Av. Luís Viana Filho, 6180 - Paralela, Salvador Foto: Divulgação





*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro